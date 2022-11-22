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Миколаївський порт не зможе брати участь у «зерновій угоді» до деокупації Кінбурнської коси - Кім
15:54 22.11.2022 |
Задіяння Миколаївського порту у реалізації "зернової угоди" буде можливим лише після звільнення Кінбурнської коси, вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Затримка за тим, що триває деокупація Херсонської області, а також Миколаївської - там де Кінбурнська коса... Географічно наші кораблі мають пропливати за кілометр від Кінбурнської коси, що наразі небезпечно. Коли там не буде артилерія діставати, це буде дуже актуальним питанням. Ми готуємось", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону у вівторок.
Раніше голова Миколаївської обладміністрації розповів, що на Кінбурнській косі Збройним силам України залишилося звільнити три населені пункти, що належать до Миколаївської області. "У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, яка воює", - написав Кім у телеграмі.
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