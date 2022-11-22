Білгород-Дністровський порт збільшив обробку вантажів у 100 разів

Білгород-Дністровський морський торговельний порт у 2022 році збільшив обробку вантажів у 100 разів, повідомляється у Facebook порту.

Це сталося завдяки зміні експортних маршрутів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення і заблокувала морські порти України.

У квітні порт почав працювати у форматі логістичного центру для портів на Дунаї.

"За підсумками шести місяців з моменту відновлення діяльності держстивідор отримав дивовижні результати. Після оголошення у квітні про роботу порту у форматі логістичного центру, підприємство обробило майже всі види зернових та декілька видів продукції ГМК", - вказала пресслужба.

Порт прийняв понад 10 000 вантажних автомобілів та відвантажив залізницею понад 4000 вагонів, чим суттєво полегшив навантаження на дороги, які ведуть до портів Ізмаїл та Рені.

У підсумку лише за пів року підприємство обробило більше вантажів, ніж за останні три роки загалом.

Фактичні обсяги перевалки підприємство не повідомило.