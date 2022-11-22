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АНАЛІТИКА

Кабмін запровадив цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури

10:26 22.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів запровадив цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українськi Новини.

"Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка дає старт експериментальному проєкту з впровадження цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури. Завдяки їй процес відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури буде прозорим та відкритим для бізнесу, міжнародних партнерів, експертів та громадськості", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, запуск цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури запланований на початок 2023 року.

"Нова ІТ система дозволить відстежувати весь цикл інфраструктурного проєкта: від проєктування, проведення публічних закупівель, здійснення робіт з будівництва, реконструкції та ремонту - до введення готових об'єктів у експлуатацію. Використання принципу "всі бачать все" дасть змогу громадськості, міжнародним партнерам чітко розуміти, куди і як витрачаються кошти, спрямовані на відновлення. Впровадження цифрового управління відбудовою сприятиме ефективному, прозорому та підзвітному розподілу коштів на інфраструктурне відновлення", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, у подальшому ця система може стати основою електронної системи управління відбудовою для усіх галузей.

"Окрім цього - днями Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від росії, яка зокрема визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків та міжнародного реєстру збитків. Спільно з партнерами працюємо над тим, щоб міжнародний реєстр збитків був інтегрований з українським реєстром пошкодженого майна, який є основою Цифрового управління відбудовою. Зокрема, вдячний уряду Великобританії за підтримку в процесі створення системи управління відбудовою", - сказав Кубраков.

Як повідомляли Українськi Новини, загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України внаслідок військової агресії Росії проти України станом на вересень 2022 року склала понад 127 млрд доларів.
За матеріалами: Українські Новини
 

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