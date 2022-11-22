Уряд внесе послаблення у блокування ПДВ-накладних - Гетманцев

Уряд вирішив внести кілька змін для вирішення проблем із блокуванням накладних після зустрічей профільного парламентського комітету з представниками бізнесу, експертами та Мінфіном, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Як відомо, у жовтні уряд підтримав пропозицію Мінфіну щодо зміни алгоритмів блокування податкових накладних, внісши зміни до постанови Кабінету Міністрів №1165. У зв'язку з цим кількість заблокованих накладних збільшилася вдвічі", - описав він проблему у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, кількість заблокованих накладних становила 1,63% у листопаді, тоді як у вересні їх було вдвічі менше - 0,8%.

Гетманцев зазначив, що розуміє, наскільки болючим є це питання для бізнесу, який у ці часи продовжує працювати та чесно сплачувати податки.

"Тому в комітеті на прохання бізнесу ми вже провели кілька зустрічей із представниками бізнесу, експертами та Мінфіном як ініціатором змін щодо вдосконалення системи блокування податкових накладних у бік пом'якшення критеріїв", - уточнив голова комітету.

Він повідомив, що відповідні зміни Мінфін має подати цього тижня.

Як повідомлялося, останніми тижнями представники бізнесу заявили, що проблема з блокуванням податкових накладних Держподатковою службою стала критичною, називаючи значно вищі показники частки заблокованих накладних. Зокрема, врегулювати ці проблеми закликала президента України Володимира Зеленського Спілка українських підприємців (СУП).

Водночас підприємці пропонували повернути презумпцію невинуватості платнику податків та запровадити автоматичну реєстрацію заблокованих податкових накладних протягом 30 днів.

Пропонувалося також налагодити роботу сервісної функції Держподаткової, зокрема зобов'язати її надати аргументовані пояснення бізнесу щодо причин блокування та відмов у прийнятті таблиць платника податків. Зазначалося, що наразі у своїх рішеннях щодо блокування податкова посилається лише на пункти блокування, а не на причини.