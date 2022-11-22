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АНАЛІТИКА

Канада випустила облігації на $500 мільйонів на підтримку України

 

Уряд Канади випустив у обіг державні облігації на $500 млн, кошти від продажу яких будуть передані Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів Канади.

"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати хоробрий народ України, уряд Канади сьогодні запускає облігації суверенітету України на суму $500 млн", - сказано в повідомленні.

Кошти допоможуть уряду України, щоб він мав змогу й надалі надавати важливі послуги українцям цієї зими, виплачувати пенсії, закуповувати пальне та відновлювати енергетичну інфраструктуру.

"Уряд Канади співпрацює з фінансовими установами-учасниками, щоб запропонувати зацікавленим канадцям можливість придбати державні облігації України номіналом $100. Канадці, зацікавлені в придбанні цієї облігації, повинні зв'язатися зі своїм інвестиційним радником або фінансовою установою, починаючи з сьогоднішнього дня і до 29 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Канадці, які придбають українські суверенні облігації, фактично придбаватимуть звичайні п'ятирічні облігації уряду Канади за приблизно поточною ставкою прибутку 3,3%, залежно від ринкових умов на момент випуску. 

Після завершення випуску облігацій і за умови переговорів з Україною сума, яка дорівнює надходженням від облігацій, буде перерахована в Україну через рахунок для України, яким керує Міжнародний валютний фонд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Канада
 

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