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Канада випустила облігації на $500 мільйонів на підтримку України
21:08 21.11.2022 |
Уряд Канади випустив у обіг державні облігації на $500 млн, кошти від продажу яких будуть передані Україні.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів Канади.
"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати хоробрий народ України, уряд Канади сьогодні запускає облігації суверенітету України на суму $500 млн", - сказано в повідомленні.
Кошти допоможуть уряду України, щоб він мав змогу й надалі надавати важливі послуги українцям цієї зими, виплачувати пенсії, закуповувати пальне та відновлювати енергетичну інфраструктуру.
"Уряд Канади співпрацює з фінансовими установами-учасниками, щоб запропонувати зацікавленим канадцям можливість придбати державні облігації України номіналом $100. Канадці, зацікавлені в придбанні цієї облігації, повинні зв'язатися зі своїм інвестиційним радником або фінансовою установою, починаючи з сьогоднішнього дня і до 29 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Канадці, які придбають українські суверенні облігації, фактично придбаватимуть звичайні п'ятирічні облігації уряду Канади за приблизно поточною ставкою прибутку 3,3%, залежно від ринкових умов на момент випуску.
Після завершення випуску облігацій і за умови переговорів з Україною сума, яка дорівнює надходженням від облігацій, буде перерахована в Україну через рахунок для України, яким керує Міжнародний валютний фонд.
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