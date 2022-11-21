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До суспільно корисних робіт залучено понад 1300 безробітних у шести регіонах
16:35 21.11.2022 |
Понад 1300 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях в рамках проєкту "Армія відновлення".
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Зокрема, за її словами, безробітні залучені в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях Найближчим часом до них доєднаються Волинська й Запорізька області, де наразі узгоджується перелік підприємств-організаторів таких робіт, їх види та кількість людей, які потрібні для їх виконання.
Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області - 519 осіб, а також Київській - 311 осіб, Полтавській - 177 осіб, Чернігівській - 176 осіб.
За виконання суспільно корисних робіт держава вже перерахувала працівникам 6,2 млн грн.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:
* укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
* заготівлі дров для населення,
* розвантаження гуманітарної допомоги,
* облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
* ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
* упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
* ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
* проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).
Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною й оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6 700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
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