Зарплати в Україні відновили зростання, проте скорочення робочих місць триває

Середня номінальна зарплата в Україні восени відновилася до рівня 2022 року і у жовтні продемонструвала зростання на 3% у річному вимірі.

Про це йдеться у дослідженні ринку праці в Україні, здійсненому спільно Олексієм Бліновим, начальником Аналітичного відділу Sense Bank та Сімеоном Дянковим, директором групи дослідників з фінансових ринків Лондонської школи економіки, довіреною особою Sense Bank, передають Українські Новини.

Результати дослідження було оприлюднено у європейському дослідницькому центрі VoxEU/CEPR.

В умовах призупинення офіційних статистичних публікацій про ринок праці в Україні автори дослідження використали альтернативний підхід до оцінки динаміки зарплат, спираючись на агреговані дані зарплатних платежів у 2021-2022 роках, здійснених через Sense Bank.

Автори дослідження визначили високу волатильність зарплат під час перших місяців військового вторгнення, що була зумовлена передусім зміною ритмічності виплат у приватному секторі у перші дні цієї безпрецедентної кризи.

Утім, влітку середня номінальна зарплата в Україні стабілізувалася на рівні середніх показників 2021 року, а у вересні-жовтні 2022 року продемонструвала невелике зростання на 3% до відповідного місяця попереднього року.

За підсумками 10 місяців 2022 зростання номінальних зарплат оцінено у 5%.

Дослідники відзначають значне розшарування у динаміці зарплат у приватному та державному секторах економіки на користь останнього.

Так, у продуктивній економіці у перші місяці осені середні зарплати були ще на 6% нижчими за минулорічні, тимчасом як у секторі публічних послуг зростання зарплат перевищувало 20% у річному вимірі.

Утім, прискорення інфляції призводить до зниження реальних зарплат українських працівників.

Їхнє скорочення за підсумками 10 місяців 2022 року оцінено у 11%.

Варто зазначити, що відновлення номінальних зарплат сприяло певній стабілізації динаміки реальних зарплат, яке в останні місяці становить в середньому 18% у річному вимірі.

Поєднавши отримані результати щодо динаміки середніх зарплат із даними про надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), стягненого з найманих працівників, автори дослідження отримали оцінку скорочення робочих місць в Україні у 2022 році.

За їхніми розрахунками, станом на вересень втратили роботу 13% офіційно найманих працівників, причому тенденція досі вказує на подальше звільнення робочої сили.

Як повідомляли Українські Новини, із 1 жовтня в Україні мінімальна пенсія зросла на 80 гривень до 2 680 гривень, а мінімальна заробітна плата - на 200 гривень до 6 700 гривень.