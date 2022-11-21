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ЄБРР планує інвестувати в Україну по 1,5 мільярда євро на рік
15:56 21.11.2022 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підсумками 2022 року планує інвестувати у проєкти в Україні понад 1,5 млрд євро.
Про це керуючий директор ЄБРР у Східній Європі та на Кавказі Маттео Патроні заявив на конференції Ukrainian Investment Roadshow, що відбулася минулого тижня в Лондоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наступного року ми збираємося зробити стільки ж, якщо не більше, залежно від того, як складеться ситуація", - зазначив представник ЄБРР.
Патроне додав, що ЄБРР зазвичай інвестує близько 10-11 млрд євро на рік у країнах своїх операцій, тому обсяг коштів, що виділяються Україні, вказує на її роль для банку.
Керуючий директор пояснив, що ЄБРР може надавати такі значні кошти, оскільки бере на свій баланс частину ризику, тоді як іншу частину покривають донори.
Патроне зазначив, що якщо цього року значна частина фінансування йшла на підтримку ліквідності, то наступного року, за його прогнозами, збільшиться частка інвестиційного фінансування - не лише на відновлення, а й нові проєкти.
Він, зокрема, нагадав про виділені кошти для нового фонду прямих інвестицій Horizon Capital і повідомив про проєкт польського інвестора, який вже присутній в Україні і який хоче інвестувати в країну ще 40 млн євро.
Патроне додав, що ЄБРР цього року надав "Укрзалізниці" кредит на 150 млн євро і готує з нею новий проєкт, який сподівається схвалити на початку наступного року.
За його словами, банк незабаром збирається підписати угоду зі Львовом, завершує підготовку угоду з Дніпром та працює також із Києвом над великим пакетом ліквідності.
"І поки що рано говорити, але ми також розглядаємо можливість підтримки прифронтових міст як на сході, так і на півдні", - додав керуючий директор ЄБРР.
Він також нагадав, що ЄБРР виділив НАК "Нафтогаз України" 300 млн євро на закупівлю газу, а на початку цього тижня очікується велика пожертва у вигляді гранту.
Патроне додав, що банк також раніше виділив "Укренерго" 150 млн євро для підтримки ліквідності, а на цьому тижні його рада директорів планує затвердити ще один великий пакет підтримки для "Укренерго", який буде частково кредитом і частково грантом від іншого донора.
Як повідомлялося, у 2021 році ЄБРР профінансував проєкти в Україні на 1 мільярд євро.
У березні цього року ЄБРР оголосив про перший пакет заходів на загальну суму 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від російської війни проти України.
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