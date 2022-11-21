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Польща збільшує кредит на реалізацію інвестиційних проєктів в Україні до 160 мільйонів євро
09:39 21.11.2022 |
Кабінет міністрів прийняв розпорядження про внесення змін до договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення суми надання Україні пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проєктів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Зокрема, розпорядження уряду врегульовує такі питання:
* збільшення суми кредиту на 60 млн євро - до 160 млн євро;
* продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року;
* скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю;
* надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни без обмеження розміру збільшення.
Кошти кредиту в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів буде розподілено таким чином:
* "Укравтодору" - 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до п'яти пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);
* Держмитслужбі - 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська");
* Адміністрації Держприкордонслужби - 7 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону).
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