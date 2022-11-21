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АНАЛІТИКА

Польща збільшує кредит на реалізацію інвестиційних проєктів в Україні до 160 мільйонів євро

 

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про внесення змін до договору між урядами України та Польщі, зокрема, про збільшення суми надання Україні пільгового кредиту для реалізації інвестиційних проєктів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, розпорядження уряду врегульовує такі питання:

* збільшення суми кредиту на 60 млн євро - до 160 млн євро;
* продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року;
* скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі технічних засобів митного контролю;
* надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни без обмеження розміру збільшення.

Кошти кредиту в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів буде розподілено таким чином:

* "Укравтодору" - 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до п'яти пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);
* Держмитслужбі - 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська");
* Адміністрації Держприкордонслужби - 7 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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