Україна розраховує отримати 3 млрд євро з цьогорічного макрофіну ЄС на початку наступного року

Україна розраховує отримати 3 мільярди євро з цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Вже наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги, ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий. Нас влаштовує, ми так домовилися, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно. Це буде надзвичайною підтримкою для нас, власне, у січні", - сказав Шмигаль.

За його словами, Валдіс Домбровскіс цю домовленість підтверджує.

Як пояснив Домбровскіс, через агресію багато рішень у ЄС потрібно було приймати спеціально ad hoc, і це не сприяло стабільності та передбачуваності фінансування.

"Саме тому ми почали говорити про розробку цієї великої програми, яку ми називаємо "макрофінансова допомога плюс". І ми зараз активно працюємо, щоб ця програма запрацювала, щоб ми змогли надати перші обсяги фінансування на початку січня наступного року", - сказав він.

За його словами, раніше йшлося про менші суми на 2023 рік.

Він визнав, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", - заявив Домбровскіс.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.