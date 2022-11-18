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АНАЛІТИКА

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у жовтні становили 35,9 млрд грн, виплати військовим - 81,3 млрд грн - Мінфін

17:36 18.11.2022 |

Економіка

 

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у жовтні становили 35,9 млрд грн (16,1% від усіх видатків) порівняно з 40,5 млрд грн у вересні (17,3%).

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, загалом на ці цілі цьогоріч було витрачено 226,1 млрд грн, або 13,6% усіх видатків.

У інформації зазначено, що касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у жовтні становили 81,3 млрд грн, що трохи менше від вересневого показника 82,9 млрд грн і серпневого 87,8 млрд грн, коли ці виплати підскочили через недостатні платежі в липні - 62 млрд грн.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців навіть трохи зросло - до 36,4% порівняно з 35,4% місяцем раніше через зниження всіх касових видатків держбюджету до 223,5 млрд грн із 234,1 млрд грн у вересні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було скеровано 539,7 млрд грн, або 32,5% від усіх видатків загального фонду держбюджету (1 трлн 658,3 млрд грн).

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у жовтні становили 104,4 млрд грн, або 46,7% усіх видатків, а з початку війни - 709,4 млрд грн, або 42,8%.

За даними Мінфіну, з початку війни 20,5% усіх видатків, або 340,6 млрд грн припало на соцзабезпечення (у жовтні - 39,2 млрд грн проти 44 млрд грн у вересні). Зокрема 154,7 млрд грн - трансферт Пенсійного фонду України, 102,4 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а 30,4 млрд грн - допомога в межах програми "єПідтримка".

З решти видатків по 5,9-5,4% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 97,1 млрд грн (у жовтні - 11,1 млрд грн проти 12,1 млрд грн у вересні), обслуговування держборгу - 88,8 млрд грн (у жовтні 7,2 млрд проти 4,1 млрд грн у вересні) і трансферти місцевим бюджетам - 89,6 млрд грн (у жовтні 9,9 млрд грн проти 9,6 млрд грн у вересні).

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в жовтні знизилися до 72,8 млрд грн із 156,1 млрд грн у вересні, 204,6 млрд грн у серпні та 169,6 млрд грн у липні через відсутність грантів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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