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АНАЛІТИКА

Канада розпочинає збір заявок на купівлю 5-річних облігацій на CAD500 млн на підтримку України

 

Уряд Канади розпочинає збір заявок на купівлю п'ятирічних облігацій на 500 млн канадських доларів (CAD, близько $373,4 млн за поточним курсом) - Ukraine Sovereignty Bonds - для фінансової підтримки України, пропонуючи подавати їх до 29 листопада через фінансові установи- учасниці.

Як повідомляється в інформації на сайті уряду, випуск облігацій заплановано на кінець цього місяця, номінал - CAD100, поточна дохідність - близько 3,3% (залежно від ринкових умов у момент розміщення).

Купони за облігаціями виплачуватимуть двічі на рік - 24 лютого та 24 серпня, а погашення - 24 серпня 2027 року.

Облігації заплановано розміщувати переважно серед канадців, проте їх можуть купувати і громадяни інших країн.

В інформації зазначається, що залучені кошти будуть надані Україні як кредит через адміністрований МВФ рахунок після переговорів з Україною, а його умови враховуватимуть надану Паризьким клубом від серпня 2022 року до грудня 2023 року відстрочку з виплат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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