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Уряд очікує 2,5 мільярда євро від ЄС уже наступного тижня, – Шмигаль
17:07 18.11.2022 |
Україна очікує вже наступного тижня отримати 2,5 млрд євро чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.
Як відзначив Шмигаль, за результатами сьогоднішніх переговорів Україна розраховує на отримання першої частини фінансування ЄС у рамках "Макрофінансової допомоги плюс" вже в січні 2023 року.
У центрі перемовин Шмигаля та Домбровскіса також були питання наступних кроків на шляху набуття Україною членства в ЄС та питання відновлення України після перемоги.
Сторони серед іншого обговорили розвиток торговельних відносин, зокрема в контексті поглиблення інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Було досягнуто домовленості про перегляд плану пріоритетних дій щодо впровадження угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Крім того, Шмигаль додав, що Україна розраховує на фінансову й технічну допомогу Євросоюзу для відновлення енергетичного сектору нашої держави, який зазнає ракетних обстрілів з боку РФ.
Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро в новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни.
Новий пакет макрофінансовї підтримки України до 18 млрд євро, зокрема передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця. Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.
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