Фінансові новини
- |
- 18.11.22
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди Києва та Москви про транзит аміаку
15:19 18.11.2022 |
Росія та Україна можуть домовитися про умови відновлення експорту російського аміаку трубопроводом до Чорного моря. Генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребека Грінспан дивиться на це з оптимізмом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Є елементи цієї угоди (щодо аміаку), які мають бути укладені між двома країнами. У нас є підстави вважати, що є інтерес до того, щоб це сталося", - сказала вона.
Зернову угоду, спрямовану на скорочення глобального дефіциту продовольства шляхом відкриття портів України, було продовжено на 120 днів у четвер, 17 листопада. Але експорт аміаку трубопроводом не був частиною угоди.
"Ми оптимістичні в тому, що це обговорюється і що це може статися", - додала вона, не вдаючись до подробиць.
У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.
Зеленський підтвердив цю позицію у своєму виступі 17 листопада на Bloomberg New Economy Forum 2022, зазначивши, що обмін має бути "всіх на всіх".
Аміакопроводом Тольятті-Одеса здійснювалася перевалка близько 2,5 млн тонн сировини щорічно. Транзит було зупинено 24 лютого після російського вторгнення в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди Києва та Москви про транзит аміаку
|Українські аграрії зменшили посіви озимих на 30%, – Мінагрополітики
|В Україні вже зібрали 39,1 мільйонів тонн зернових та зернобобових - Мінагрополітики
|Україна придбала зерно на перші два судна для програми Grain from Ukraine
|Інвестгрупа ICU погіршила прогноз спаду ВВП України у 2022 році до 35%
|Втратили понад чверть доходу через війну 58% українського бізнесу, ще 11% втратили його цілком - опитування
Бізнес
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg
|Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам
|Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку