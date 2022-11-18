Втратили понад чверть доходу через війну 58% українського бізнесу, ще 11% втратили його цілком - опитування

Російська повномасштабна збройна агресія для 23% українського бізнесу обернулася зниженням доходу на 25-50%, ще у 35% він впав удвічі і більше, тоді як 11% зовсім його втратили, такі результати опитування Gradus Research.

"Дохід зріс лише у 5% наших бізнесів", - повідомила засновниця та директор дослідницької компанії Євгенія Близнюк на Київському міжнародному економічному форумі.

За її словами, новий бізнес розпочали 1% опитаних.

"Практично чверть бізнесу зберегли або збільшили свою команду, це теж радше гарні новини, натомість 26% довелося скоротити до третини персоналу", - зазначила Близнюк.

За її словами, переважно більшість працівників мають меншу зайнятість та меншу оплату - це один із ключових механізмів, як зберегти команду.

Серед пріоритетів бізнес виділив збереження команди та її безпеки, підтримку заробітної плати працівників на максимальному рівні та збереження поточних ринків збуту.

Як зазначає Gradus, 61% бізнесу не потребує релокації, 7% - потребують, а 12% вже повністю або частково перемістилися. Крім того, 4% респондентів відкрили філії за кордоном.

Як уточнила Близнюк, 80% релокованого бізнесу переїхало до країн Євросоюзу, 8% до країн Азії, 8% до Північної Америки, найохочіше бізнес переміщається до Польщі. Водночас 90% опитаних вважають, що українська продукція може конкурувати з європейською проти лише 1% тих, хто вважає, що це неможливо.

"Влітку бізнес вважав, що війна дотягне до зими 2022-2023 рр., на сьогодні вважають, що перспективи закінчення війни - це кінець 2023 року", - підсумувала Близнюк.

Для майбутнього розвитку, на зафіксованою опитування думкою бізнесу, потрібно подолати корупцію, здійснити реформу судової системи та створити сприятливі умови для інвесторів.

Дослідження тривало з 1 до 6 листопада, було проведено 293 інтерв'ю серед представників малого, середнього та великого бізнесу.

