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Україна пропонує включити порт «Миколаїв» до «зернового коридору»
11:36 18.11.2022 |
Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт «Миколаїв», що дасть змогу суттєво збільшити експорт української агропродукції.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу парламенту.
«До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. У нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до «зернової ініціативи» портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям», - зазначив Гайду.
За його словами, саме витрати на логістику «з'їдають» у аграріїв доходи від урожаю. Скорочення відстані перевезень - це можливість зменшити витрати на транспортування та скоротити час доставки вантажів. Водночас він уточнив, що у такого рішення можливі безпекові ризики. Поки ЗСУ не витиснуть окупантів з Кінбурнської коси, небезпека для портів та суден залишатиметься.
«Ми оптимісти. Будемо вірити в майстерність наших військових, силу дипломатії, розсудливість наших міжнародних партнерів. Адже продовження та розширення роботи коридору - це питання світової продовольчої безпеки. І його позитивне вирішення - гарантія світової стабільності», - резюмував очільник комітету.
Як повідомлялось, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина домовились про продовження «ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона починала свою роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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