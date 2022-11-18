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АНАЛІТИКА

Україна пропонує включити порт «Миколаїв» до «зернового коридору»

 

Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт «Миколаїв», що дасть змогу суттєво збільшити експорт української агропродукції.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу парламенту.

«До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. У нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до «зернової ініціативи» портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям», - зазначив Гайду.

За його словами, саме витрати на логістику «з'їдають» у аграріїв доходи від урожаю. Скорочення відстані перевезень - це можливість зменшити витрати на транспортування та скоротити час доставки вантажів. Водночас він уточнив, що у такого рішення можливі безпекові ризики. Поки ЗСУ не витиснуть окупантів з Кінбурнської коси, небезпека для портів та суден залишатиметься.

«Ми оптимісти. Будемо вірити в майстерність наших військових, силу дипломатії, розсудливість наших міжнародних партнерів. Адже продовження та розширення роботи коридору - це питання світової продовольчої безпеки. І його позитивне вирішення - гарантія світової стабільності», - резюмував очільник комітету.

Як повідомлялось, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина домовились про продовження «ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона починала свою роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня.

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