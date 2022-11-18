КРАІЛ цьогоріч очікує майже 1,2 мільярда надходжень до держбюджету від ліцензій для грального бізнесу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей очікує, що сума надходжень до бюджету на 2022 рік від ліцензій для грального бізнесу становитиме 1,18 млрд грн.

Про це заявив очільник КРАІЛ Іван Рудий, передає Forbes.

За 2021 рік комісією було видано ліцензій на суму більше, ніж 7,4 млрд грн.

"Просто за перший рік сплати ми отримали 1,4 млрд грн. Згідно закону, платежі розбиваються на п'ять років. Тобто, в гральну індустрію в Україну зайшло навіть більше, ніж очікувалось, - пояснив Рудий в інтерв'ю виданню.

За його прогнозом, сума надходжень на 2022 рік становитеме 1,18 млрд грн, згідно закону про держбюджет на 2022 рік і 72% від запланованого вже є.

"Цифра на 2022 рік планувалася за умови, що все буде добре. Понад 80% організаторів тимчасово закривали гральні заклади з урахуванням безпекової ситуації. Зараз все зовсім не добре, але ми бачимо 72%, і я думаю, що далі ще буде", - зазначив він.

За даними Рудого, на 24 лютого в країні було вісім наземних казино та 52 зали гральних автоматів. Наразі є сім казино та 45 залів гральних автоматів, дев'ять з них - релоковані. Близько 10% взагалі не повернулись до роботи.

Очільник КРАІЛ зазначив, що частина операторів перейшла вже на спрощену систему оподаткування. Цьогоріч за перше півріччя зібрали податків на близько 146 млн грн.