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У Мінекономіки не виключають перегляду макропрогнозу через удари по об'єктах енергетики
23:44 17.11.2022 |
У Мінеокономіки не виключають необхідності перегляду макроекономічного прогнозу до кінця року у зв'язку з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетики.
Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Щодо того, чи працюють санкції проти РФ, міністр додала, що в Мінекономіки дивляться на цифри щодо падіння економіки РФ і української економіки.
"Падіння російської економіки до кінця року - менше 10% буде, 4,5-4,6%. Українська економіка, без врахувань наслідків 10 жовтня і вчорашніх ракет, вже -30%. Думаю, що доведеться переглядати цей макропрогноз до кінця року", - підкреслила Свириденко.
"Тому я погоджусь, що санкції, на жаль, працюють не так швидко, є часовий лаг між їх прийняттям і ефектом", - визнала вона.
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