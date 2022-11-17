Мінекономіки планує в 2022 році запуск двох інвестпроєктів зі страховою MIGA, в 2023 році очікує $1 млрд на ці цілі

Пілотні два інвестиційні проєкти - одного внутрішнього та одного іноземного інвесторів - зі страхуванням воєнних ризиків Багатостороннім агентством із гарантування інвестицій (MIGA) з Групи Світового банку планує запустити до кінця поточного року, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"У нас є домовленість із MIGA, як частиною Світового банку: вони дають перші гроші ще до кінця року, щоб ми спробували ще до кінця року, як мінімум, кілька інвестиційних проєктів запустити з можливістю страхування воєнних ризиків", - сказала вона на Київському міжнародному економічному форумі в четвер.

"Зараз у нас у роботі в Міністерстві економіки два інвестиційні проєкти. Думаю, що ми до кінця року (їх) зробимо", - додала Свириденко.

Вона уточнила, що MIGA покриває 90% ризиків.

Перший віцепрем'єр зазначила, що цього року на ці цілі MIGA відвела $30 млн, тоді як наступного - $1 млрд.

За її словами, запуск таких проєктів з MIGA буде хорошим сигналом для американської державної Development Finance Corporation (DFC, раніше - OPIC), яка має у статуті можливість фінансувати такі політичні ризики і яка робила це в 90-х роках на Балканах.

Глава Мінекономіки додала, що виконується також робота до залучення до такого страхування кількох експортно-кредитних агентств країн G-7.

Заступник виконавчого директора від України до СБ Роман Качур на форумі уточнив, що є конкретний пілотний проєкт на західній Україні за участю MIGA, який дійшов до стадії "обміну договорами, підрахунку коефіцієнтів покриття та вартості страховки". "Думаю, це питання тижнів", - сказав він.