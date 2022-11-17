Понад 100 000 українців знайшли постійну роботу в Німеччині

За попередніми даними Федерального агентства зайнятості, 109 000 українців, які виїхали до Німеччини через війну, знайшли офіційну роботу в країні. Про це пише Bild.

Багато українців готують себе до працевлаштування і зайняті вивченням німецької мови: у жовтні інтеграційні курси відвідували 96 000 осіб.

Станом на 13 жовтня на обліку у Федеральному агентстві зареєстровано 609 000 громадян України, у тому числі 204 000 дітей.

В одному з останніх опитувань українців, проведеному Мюнхенським Інститутом економічних досліджень (Ifo), п'ята частина заявила, що вони знайшли роботу. Більш ніж половина зауважили, що мають вищу кваліфікацію, ніж потрібно від них на нинішній роботі.

"Бажання працювати серед українських біженців дуже високе", - прокоментували в Ifo результати опитування.

За даними Ifo, більшість опитаних хочуть залишитись у Німеччині на найближчі два роки. Третина хотіла б повернутися до України.