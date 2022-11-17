Фінансові новини
- |
- 17.11.22
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 100 000 українців знайшли постійну роботу в Німеччині
16:31 17.11.2022 |
За попередніми даними Федерального агентства зайнятості, 109 000 українців, які виїхали до Німеччини через війну, знайшли офіційну роботу в країні. Про це пише Bild.
Багато українців готують себе до працевлаштування і зайняті вивченням німецької мови: у жовтні інтеграційні курси відвідували 96 000 осіб.
Станом на 13 жовтня на обліку у Федеральному агентстві зареєстровано 609 000 громадян України, у тому числі 204 000 дітей.
В одному з останніх опитувань українців, проведеному Мюнхенським Інститутом економічних досліджень (Ifo), п'ята частина заявила, що вони знайшли роботу. Більш ніж половина зауважили, що мають вищу кваліфікацію, ніж потрібно від них на нинішній роботі.
"Бажання працювати серед українських біженців дуже високе", - прокоментували в Ifo результати опитування.
За даними Ifo, більшість опитаних хочуть залишитись у Німеччині на найближчі два роки. Третина хотіла б повернутися до України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
|Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК
|Росія почала бити по газових об'єктах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фактична ціна реалізації газу в жовтні знизилася на 4,1% - Мінекономіки
|Ізраїль придбав «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів, - ЗМІ
|Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ і Білорусі
|Мінекономіки планує в 2022 році запуск двох інвестпроєктів зі страховою MIGA, в 2023 році очікує $1 млрд на ці цілі
|Понад 100 000 українців знайшли постійну роботу в Німеччині
|Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК
Бізнес
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram