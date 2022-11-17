ЄС надає додаткову гуманітарну допомогу Україні для проходження зими

ЄС надасть Україні подальшу гуманітарну допомогу для того, щоб допомогти їй пройти зиму.

Про це повідомила Європейська комісія у четвер, пише "Європейська правда".

"Цього місяця комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, у тому числі в галузі енергетики, для підтримки України через Механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальний обсяг матеріальної допомоги, яка спрямовується в Україну, становить 74 тисячі тонн на суму понад 450 млн євро і доповнює 523 млн євро у вигляді фінансової гуманітарної допомоги, вже наданої після незаконного вторгнення Росії.

Остання допомога надійшла з Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції. Вона включає поставки енергії, предмети для прихистків, набори для надання першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими", - зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Раніше повідомлялося, що держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.