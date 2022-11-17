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АНАЛІТИКА

BlackRock за місяць-два вийде зі структурованим продуктом для інвестицій приватного капіталу в Україну

14:22 17.11.2022 |

Економіка

 

Інвестиційна компанія BlackRock у найближчий місяць-два завершить роботу та запропонує приватним інвесторам структуровані продукти - фонди - для участі у відновленні України, повідомив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма.

"Ми залучили команду BlackRock - найбільший інвестфонд у світі...15 осіб, що підтверджує, що найбільший фінінститут у світі вірить у перспективи України. Протягом місяця, гадаю, протягом двох місяців зможемо вийти з хорошим структурованим продуктом", - сказав він на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

Шурма пояснив, що великі корпорації, особливо ті, що представлені в Україні, можуть безпосередньо інвестувати в країну, проте є десятки тисяч інвесторів, які хотіли б взяти участь у майбутньому економічному зльоті країни, але не мають відповідних команд та інфраструктури, тому фонди BlackRock будуть для них хорошим варіантом.

Заступник голови ОП також повідомив, що в одного з таких майбутніх фондів, орієнтованого на зелену енергетику, з'явився великий якірний інвестор - австралійський мільярдер Ендрю Форрест, засновник компанії Fortescue, який публічно зобов'язався інвестувати $500 млн.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко додала, що ще одна дуже велика світова інвесткомпанія - Goldman Sachs - виявила зацікавленість таким українським сектором економіки, як military tech.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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