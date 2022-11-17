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Світовий банк готує для України великий пакет допомоги. Його розглянуть у грудні
14:12 17.11.2022 |
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, готує для України пакет допомоги на $2 млрд. Про це сказала у четвер Ліза Кестнер, голова регіонального представництва IFC в Україні та Молдові, пише Reuters.
IFC розраховує отримати половину цієї суми від донорів.
Програму, яка триватиме протягом 18-24 місяців, обговорюватимуть на засіданні ради директорів IFC у грудні, сказала Кестнер на українській інвестиційній конференції в Лондоні.
Виступаючи на цій же дискусії, керівний директор ЄБРР зі Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав, що банк також працює над великим пакетом ліквідності.
"Ми маємо зосередитися на тому, що станеться впродовж наступних 12-15 місяців, щоб переконатися, що ми виграємо війну на економічному фронті", - сказав він.
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