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Австралійський мільярдер Ендрю Форрест вкладе $500 млн у фонд під управлінням BlackRock для відновлення України - заступник голови ОП Шурма
12:01 17.11.2022 |
Австралійський мільярдер Ендрю Форрест як якірний інвестор вкладе $500 млн до одного з інвестиційних фондів, націленого на зелену енергетику, який наразі формує BlackRock для відновлення України, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.
"Наразі мають бути перші якорі, які вкладуть перші сотні мільйонів доларів і покажуть своїми реальними діями, що вони вірять в Україну. Є австралійський мультимільярдер, друга за багатством людина в Австралії Ендрю Форрест, засновник компанії Fortescue, однієї з найбільших гірничодобувних компаній у світі, один із найбільших інвесторів у водневі технології, він публічно зобов'язався інвестувати перші $500 млн в один із фондів, які готує наразі BlackRock", - сказав Шурма.
За його словами, розмір фонду поки що складно назвати точно, але він оцінюється від $25 млрд до $100 млрд.
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