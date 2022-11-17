Уряд скасував 600 дозволів, необхідних для ведення бізнесу, – Шмигаль

Кабінет Міністрів вже скасував близько 600 дозволів, необхідних для ведення бізнесу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Ми фактично скасували близько 600 дозволів на воєнний час. Думаю, що після війни багато з цього так і залишимо. Будемо спрощувати й надалі", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що для полегшення ведення бізнесу в Україні на час воєнного стану також продовжується дія ліцензій і дозволів, оформлених раніше.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти в першому читанні урядовий законопроєкт «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності» (№8058), більш відомий як законопроєкт про «дерегуляційну гільйотину».

Документ передбачає запровадження принципу подвійної вимоги до необхідності дозволів: у бізнесу будуть вимагати лише ті дозвільні документи, які одночасно визначені законом та віднесені урядом до переліку обов'язкових.