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Фонду держмайна передали понад 2 тисячі держпідприємств для приватизації - Шмигаль

11:41 17.11.2022 |

Економіка

 

Понад 2 тисячі державних підприємств вже передано Фонду державного майна для приватизації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Коли наш уряд почав працювати у нас було 3,5 тис. державних підприємств. Станом на сьогодні ми вже передали понад 2 тис. підприємств Фонду держмайна для приватизації", - розповів він.

Шмигаль зазначив, що частина з цих державних підприємств уже приватизована. Він наголосив, що в Україні триває мала та середня приватизація, попри війну.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня 2022 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який розроблено з метою пришвидшення приватизаційних процесів у період запровадження воєнного стану.

Документ адаптує до умов воєнного стану та вдосконалює порядок здійснення заходів з підготовки до приватизації та продажу, а також уточнює окремі положення законодавства в частині спрощення надання спеціальних дозволів користування природними ресурсами.

Нова хвиля малої приватизації в Україні розпочалася у вересні 2022 року.
 

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