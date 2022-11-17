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Фонду держмайна передали понад 2 тисячі держпідприємств для приватизації - Шмигаль
11:41 17.11.2022 |
Понад 2 тисячі державних підприємств вже передано Фонду державного майна для приватизації.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.
"Коли наш уряд почав працювати у нас було 3,5 тис. державних підприємств. Станом на сьогодні ми вже передали понад 2 тис. підприємств Фонду держмайна для приватизації", - розповів він.
Шмигаль зазначив, що частина з цих державних підприємств уже приватизована. Він наголосив, що в Україні триває мала та середня приватизація, попри війну.
Як повідомляв Укрінформ, 28 липня 2022 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який розроблено з метою пришвидшення приватизаційних процесів у період запровадження воєнного стану.
Документ адаптує до умов воєнного стану та вдосконалює порядок здійснення заходів з підготовки до приватизації та продажу, а також уточнює окремі положення законодавства в частині спрощення надання спеціальних дозволів користування природними ресурсами.
Нова хвиля малої приватизації в Україні розпочалася у вересні 2022 року.
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