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ЄБРР надасть технічну допомогу Держгеонадр в оцифруванні інформації

09:44 17.11.2022 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр України підписала меморандум про технічну допомогу з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це повідомив голова Держгеонедр Роман Опімах.

Документ передбачає проведення робіт з оцифрування вторинної геологічної інформації, розвитку ІТ-архітектури та функціоналу Державного геологічного порталу

Виконання робіт розраховане на три роки та передбачає вже в першому півріччі 2023 року закупівлю техніки та облаштування серверної - вентиляції, фізичного доступу, забезпечення безперебійності живлення.

Також наступного року буде оцифровано щонайменше 20 тис. одиниць зберігання геологічної інформації та опубліковано на Державному геологічному порталі відповідно до світових практик.

Завданнями проєкту є:

* переведення в цифровий формат не менше 60 тис. одиниць зберігання геологічних звітів, що становить 53% від неоцифрованого фонду (загальна кількість, що підлягає оцифруванню - 113 тис.);

* розвиток ІТ-інфраструктури - сканування, обробка, завантаження до баз даних, пошуку й доступу в інтерактивній формі до оцифрованих геологічних звітів через Державний геологічний портал шляхом придбання сканерів, апаратного й програмного забезпечення, розробки й модернізації баз даних управління геологічною інформацією;

* створення англомовних сервісів баз даних управління геологічною інформацією, переклад рефератів геологічних звітів та інтерфейсу Державного геологічного порталу;

* облаштування серверної кімнати, резервування інформації та кібербезпека доступу до інформаційних ресурсів;

* розвиток функціоналу Державного геологічного порталу за рахунок створення наборів геологічних карт різного масштабу та картографічних сервісів геологічної вивченості території України.

Наступним кроком стане підписання угоди про надання технічної допомоги та узгодження параметрів обсягу й часу виконання робіт.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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