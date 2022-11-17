Непрямі збитки агросектору від війни становлять понад $35 млрд, - Мінагрополітики

За попередніми оцінками, агросектору від російського вторгнення завдано прямої шкоди на понад 4 мільярди доларів, при цьому непрямі збитки становлять понад 35 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

"З часу попереднього огляду непрямі збитки збільшилися на 10 млрд і сягають 35 млрд доларів. Це означає, що аграрії не посіяли озимі культури, відповідно не зберуть урожай наступним літом, навіть на деокупованих територіях. Ці збитки будуть зафіксовані", - сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він додав, що на непрямі збитки впливає й спричинена обстрілами енергетична криза та ускладнена логістика, що спричинило зменшення ціни на українську продукцію, відповідно - виробники не отримають прибутки.

За словами Висоцького, зараз Україна разом з міжнародними експертами проводить фіксацію доказів злочинів, пов'язаних із розкраданням української сільськогосподарської продукції, навмисним знищенням цивільної інфраструктури, пов'язаної з виробництвом та розподілом продуктів харчування.

"Знищені ресурси будуть оцінюватися по їхній балансовій вартості. Та техніка могла б ще їздити, але вже потрібно купувати нову. На жаль, мультиплікатор негативний. Ми сподіваємось на позитивне рішення ООН з приводу репарацій. Впевнені, що українським фермерам вдасться компенсувати усі збитки", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України внаслідок військової агресії Росії проти України станом на вересень 2022 року склала понад 127 млрд доларів.