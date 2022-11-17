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АНАЛІТИКА

Україна отримає транш сумою EUR2,5 млрд наступного тижня, ще EUR0,5 млрд у грудні - Домбровскіс

 

Україна отримає транш від ЄС сумою EUR2,5 млрд наступного тижня, ще EUR0,5 млрд у грудні, повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми вже виплатили EUR3 млрд. Ще EUR2,5 млрд буде наступного тижня і ще EUR0,5 млрд буде в грудні", - сказав Домбровскіс у Брюсселі в середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ще EUR3 млрд, передбачені програмою макрофінансової допомоги на у EUR9 млрд на 2022 рік, буде включено до запропонованого пакета кредитної допомоги Україні сумою EUR18 млрд на наступний рік.

"Що стосується решти EUR3 млрд, рішення цього року були прийняті на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на EUR18 млрд", - уточнив Домбровскіс.

Він зазначив, що це пояснюється розміром пакета допомоги, оскільки спочатку обговорювали пакет допомоги на суму менше ніж EUR18 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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