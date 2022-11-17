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Видатки загального фонду держбюджету з початку війни сягнули ₴1,66 трильйона

22:55 16.11.2022 |

Економіка

 

Сума видатків загального фонду державного бюджету від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до 15 листопада 2022 року становить 1,66 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від початку повномасштабного вторгнення рф загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1 658,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважують, що у структурі цих видатків найбільша частка припадає на оплату праці (709,4 млрд грн), на оплату за використання товарів і послуг (387,1 млрд грн) і на соціальне забезпечення (340,6 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Верховна Рада збільшила військові видатки загального фонду державного бюджету на нинішній рік на 386,86 млрд грн за рахунок додаткових внутрішніх запозичень.
 

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