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З початку війни міжнародна фінансова допомога перевищила $22 мільярди - Нацбанк
22:52 16.11.2022 |
З початку повномасштабного вторгнення рф обсяги отриманого Україною офіційного фінансування перевищили 22 млрд доларів.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в Інфляційному звіті за жовтень 2022 року, повідомляє пресслужба НБУ.
"Міжнародна фінансова допомога та пожвавлення експорту сприяли нарощуванню валютних надходжень в Україну. З початку повномасштабного вторгнення обсяги офіційного фінансування перевищили 22 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міжнародна фінансова допомога стала основним джерелом покриття значних бюджетних потреб під час повномасштабної війни.
За прогнозом НБУ, дефіцит бюджету в наступні роки зменшуватиметься, але все ще перебуватиме на високому рівні через потребу підтримання обороноздатності країни та безперебійного функціонування економіки.
"Співпраця з міжнародними партнерами залишатиметься критично важливим джерелом наповнення бюджету. Міжнародна підтримка також дасть змогу НБУ утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, забезпечувати контрольованість очікувань та макрофінансову стабільність", - наголошує регулятор.
Як повідомляв Укрінформ, Україна планує у наступному році отримати від США та Міжнародного валютного фонду 20 млрд доларів.
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