Азотний бізнес Group DF виходить на європейський ринок вуглекислого газу

Компанія "СО2", що входить до азотного бізнесу Group DF, розпочала поставки вуглекислого газу на європейський ринок. 16 листопада 2022 року компанія здійснила постачання перших 20 тонн вуглекислого газу до Італії, м. Фонтанафредда.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми пройшли міжнародну сертифікацію та забезпечили поставку першої партії вуглекислого газу. Її одержувачем стала італійська група компаній JULIA GAS S.R.L. Наступна країна - Молдова, ми перебуваємо на стадії переговорів. За цими двома напрямками ми бачимо хорошу перспективу подальшого збільшення обсягів", - зазначив генеральний директор компанії "СО2" Олександр Фролов.

Обсяг європейського ринку діоксиду вуглецю оцінюється аналітиками Group DF у 383,6 млн доларів США в 2022 році. При цьому очікується зростання в середньому на 7,2% на рік до 772,4 млн доларів США до кінця 2032 року.

"Нова місія компанії CO2, затверджена Group DF у 2022 році - вихід на європейські ринки. Ми стаємо міжнародним гравцем, проте наш пріоритет залишається незмінним - забезпечення та розвиток внутрішнього ринку споживання вуглекислого газу. Європейський ринок колосальний, вуглекислий газ тут використовують у різних галузях - від медицини, фармацевтики, систем пожежогасіння, охолодження серверних до вирощування овочів, консервації м'ясних продуктів тощо. Зупинка хімзаводів у ЄС у 2021-22 роках спровокувала дефіцит вуглекислого газу, навіть розглядається можливість заборони експорту СО2 із країн ЄС на законодавчому рівні. Тому ми заходимо у потрібний час на дуже гарний ринок. І ми заходимо на цей ринок надовго", - наголошує Фролов.

За його словами, компанія "СО2" закриватиме потребу європейських споживачів як у технічному вуглекислому газі, так і вуглекислому газі, що використовується виробниками продуктів харчування.

Щоб забезпечити експортні поставки газу для харчової індустрії на ринки ЄС, Черкаський "Азот", на якому виробляється вуглекислий газ, пройшов повний аудит і у жовтні 2022 року отримав сертифікат Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000). Як повідомляла пресслужба Group DF, для проходження сертифікації було закуплено найновіше обладнання Carboscan - 300, яке повністю автоматизує процес вимірювання показників вуглекислого газу за 21 параметром. Таким чином, Черкаський "Азот" став найбільшим підприємством в Україні, продукція якого відповідає міжнародному стандарту International Society of Beverage Technologists (ISBT) - міжнародної спільноти технологів пивобезалкогольної промисловості.