Німеччина виділяє Україні 1 млн євро після атак РФ по критичній інфраструктурі

МЗС Німеччини виділяє 1 млн євро невідкладної допомоги у відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Про це у середу повідомило посольство Німеччини, пише "Європейська правда".

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Напередодні МЗС Британії оголосило про перерахування перших 5 млн фунтів стерлінгів у фонд енергетичної підтримки України.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз докладає максимуму зусиль, щоб допомогти Україні у відновленні зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури.

Держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.