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АНАЛІТИКА

ЄС нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури у відповідь на агресію РФ, – єврокомісарка

 

Європейський союз нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок масованих атак Росії, найбільша з яких сталася 15 листопада.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон у Twitter.

"Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок з міністрами енергетики України та ЄС, дякую Великобританії та Норвегії за приєднання", - зазначила вона.

Сімсон наголосила, що російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні нелюдські та залишили 10 мільйонів людей без енергії внаслідок останньої з них.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об'єктам у різних областях.

Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково - аварійні відключення.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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