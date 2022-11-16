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ЄС нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури у відповідь на агресію РФ, – єврокомісарка
12:25 16.11.2022 |
Європейський союз нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок масованих атак Росії, найбільша з яких сталася 15 листопада.
Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон у Twitter.
"Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок з міністрами енергетики України та ЄС, дякую Великобританії та Норвегії за приєднання", - зазначила вона.
Сімсон наголосила, що російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні нелюдські та залишили 10 мільйонів людей без енергії внаслідок останньої з них.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об'єктам у різних областях.
Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково - аварійні відключення.
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