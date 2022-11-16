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Уряд змінив умови надання грантів у рамках програм «єРобота»
22:16 15.11.2022 |
Уряд вніс зміни до програм грантової підтримки єРобота, за якою підприємцям надаються мікрогранти на власну справу та гранти на розвиток садів та теплиць.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Укрінформ.
«У ході реалізації програми надання грантів були виявлені деякі невідповідності умов самої програми та реальних потреб бізнесу. Тому для подальшого здійснення господарської діяльності, забезпечення покриття підприємцями усіх необхідних витрат в умовах воєнного стану виникла потреба додаткової конкретизації механізмів підтримки малого та середнього бізнесу та створення нових робочих місць», - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Змінами, зокрема, перенесено дату початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та працевлаштовані робітники, з дня укладання договору мікрогранту на день зарахування коштів на рахунок отримувача.
Також дозволено подавати скановані копії проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов'язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів.
Встановлено максимальний розмір гранту на будівництво модульних теплиць залежно від площі модульної теплиці, а саме:
* 0,4 га - 0,6 га - 2,0 млн гривень;
* 0,8 га - 1,2 га - 3,5 млн гривень;
* 1,6 га - 2,4 га - 7,0 млн гривень.
Крім того, уточнено норму про кількість створюваних нових робочих місць у проєкті будівництва модульної теплиці. Якщо раніше вимагалося створити щонайменше 40 нових робочих місць, то відтепер пропонується не менше 14 нових робочих місць на 1 га модульних теплиць.
Як повідомлялося, проєкт єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Подання заявки здійснюється через портал Дія.
За даними Мінекономіки, станом на 4 листопада отримано 14,6 тис. заявок на гранти за чотирма програмами проєкту "єРобота". При цьому ухвалено 2 131 позитивне рішення про надання грантів на загальну суму 1,8 млрд грн, із них 1 911 рішень - за програмою «Власна справа». За програмою "Переробка" схвалено надання 167 грантів, за програмою "Сад/Теплиця" - 53 грантів.
Наразі отримувачам грантів уже перераховано понад 201,8 млн грн.
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