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Уряд виділив понад ₴360 мільйонів на розбудову дорожньої інфраструктури на кордоні з Польщею
22:11 15.11.2022 |
Кабмін виділив Укравтодору додаткові 360,7 млн грн на розбудову дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Збільшено обсяг видатків держбюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» на суму 360 млн 790,0 тис. гривень для реалізації проєкту за підтримки уряду Польщі «Проєкт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону, для подальшого якісного поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща», - йдеться в повідомленні.
Водночас Кабмін зменшив на 28,2 млн грн видатки Укравтодору за програмою розбудови дорожньої інфраструктури на українсько-угорському кордоні та на 332,5 млн грн - обсяг надання кредитів на розвиток автомагістралей та реформу дорожнього сектору.
Як повідомлялось, уряд виділив Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на безповоротній основі 410 млн грн для відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях.
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