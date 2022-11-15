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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін вніс вугілля до переліку товарів, що підлягають торгівлі виключно на біржі

 

Кабінет міністрів України вніс товарну вугільну продукцію (включно з "рядовим" вугіллям) всіх марок до переліку видів продуктів, торгівля якими здійснюється виключно на товарних біржах.

Рішення Кабміну закріплено постановою від 11 листопада 2022 року №1269, якою було внесено відповідні зміни до постанови від 30 грудня 2021 року №1433 "Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках".

Цим документом уряд також запровадив відстрочку терміном на шість місяців після завершення дії воєнного стану в Україні на виконання вимог виключно біржової торгівлі для скрапленого газу вітчизняного виробництва.

"Постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу четвертого змін (скраплений газ вітчизняного виробництва, - ред.), затверджених цією постановою, яка набирає чинності через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні", - сказано в документі.

Ще одне нововведення Кабміну - скасування вимог виняткового продажу на організованих товарних ринках в Україні сирої нафти, газового конденсату та скрапленого газу імпортного походження. Ця вимога зберігається лише для тих видів продуктів сирої нафти та газового конденсату власного видобутку, які видобуваються на підставі спеціальних дозволів на використання нафтогазоносних надр (крім обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб).

Таким чином, згідно з оновленим Кабміном переліком, вимога продажу виключно на товарних біржах поширюється на деревину (лісоматеріали), сиру нафту та газовий конденсат власного виробництва на підставі спеціальних дозволів, вугільну продукцію всіх марок, а також скраплений газ із відстрочкою на півроку після завершення дії воєнного стану в Україні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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