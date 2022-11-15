Нацбанк розраховує на кредитну програму МВФ у 2023 році

Національний банк розраховує, що після моніторингової програми Міжнародного валютного фонду, яка не передбачає виділення Україні грошей, почнуться переговори про повноцінну програму розширеного фінансування. Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна.

"Моніторингова програма має закласти основу нашої макроекономічної політики та фундамент для отримання фінансування від інших міжнародних партнерів. А також ця моніторингова програма має стати перехідним містком до повноцінної програми з МВФ, яка передбачатиме надання фінансування", - сказав він.

Попри те, що моніторингова програма буде без кредитів, вона передбачає виконання Україною певних умов.

МВФ буде стежити за кількісними параметрами та показниками ефективності, схожими на ті, які Україна традиційно мала у програмах stand-by та розширеного фінансування.

"Ми сподіваємося, що перший перегляд цієї моніторингової програми на початку наступного року стане основою дискусії щодо запуску повноцінної програми з фінансуванням", - сказав він.