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АНАЛІТИКА

Кількість вакансій в Україні порівняно з минулим роком зменшилась на 56%

10:24 15.11.2022 |

Економіка

 

Кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України, впродовж січня-жовтня поточного року скоротилася на 55,9%.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою зайнятості, передає Укрінформ.

Так, протягом січня-жовтня 2022 року пошукачам пропонувалося загалом 357,6 тис. вакансій проти 640 тис. минулого року.

Станом на 1 листопада Служба зайнятості мала на обліку понад 32,3 тис. пропозицій для працевлаштування. Тоді як на аналогічну дату роком раніше ця цифра дорівнювала 70,3 тис. пропозицій.

У п'ятірці найзатребуваніших - водії, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, підсобні робітники та бухгалтери.

Водночас статус безробітного на 1 листопада мали понад 239 тис. українців, з яких раніше працювали 214 тис. осіб.

Найбільше безробітних зафіксовано серед колишніх працівників сфери торгівлі (48,7 тис.), переробної промисловості (35 тис.), держуправління (24,7 тис.).

На одну вакансію наразі претендують 7,4 особи.

Згідно із оприлюдненими даними, динаміка реєстрації вакансій, починаючи з літа, демонструє поступове відновлення попиту на працівників.

Як повідомлялося, наступного року Уряд запроваджує нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці. Згідно із змінами законодавства, запрацюють нові активні програми зайнятості, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи.
 

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