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Валютний виторг від експорту чорних металів упав з початку року на 64%
09:32 15.11.2022 |
Металургійні підприємства України у січні-жовтні поточного року знизили надходження від експорту чорних металів на 63,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $4,15 млрд із $11,53 млрд.
Про це йдеться в статистиці Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, на чорні метали за цей період припало 11,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 21,16% за січень-жовтень 2021 року.
У жовтні надходження від експорту чорних металів становили $189,84 млн, тоді як у вересні - $241,45 млн.
При цьому Україна в січні-жовтні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,4% - до $769,08 млн. У жовтні її імпортовано на $101,66 млн.
Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 12,8% - до $903,2 млн. У жовтні їх поставлено на $98,28 млн.
Імпорт металовиробів за січень-жовтень скоротився на 40% - до $533,53 млн (у жовтні - $65,63 млн.).
Як повідомлялося, у січні-вересні поточного року металургійні підприємства України знизили надходження від експорту чорних металів на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $3,97 млрд.
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