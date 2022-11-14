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Єврокомісія виділяє 1 млрд євро на розвиток транспортних шляхів для українського експорту
22:22 14.11.2022 |
Європейська комісія виділяє 1 млрд євро на збільшення пропускної спроможності "шляхів солідарності" - важливих транспортних коридорів між Україною та ЄС для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту та імпорту інших товарів. Про це повідомляє пресслужба представництва Єврокомісії в Україні.
З моменту створення у травні "шляхів солідарності" автомобільним та залізничним транспортом, а також через чорноморські та дунайські порти було експортовано понад 15 млн тонн українських сільгосптоварів, йдеться у повідомленні.
Із загального пакета Європейська комісія терміново виділяє 250 млн євро дотацій на закупівлю мобільного обладнання, щоб скоротити час очікування та покращити рух через пункти пропуску. У середньостроковій перспективі з фонду Connecting Europe Facility (CEF) Єврокомісія акумулює ще 50 млн євро для подальшого збільшення пропускної спроможності "шляхів солідарності".
Також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує до кінця 2023 року інвестувати до 300 млн євро в проєкти, що відповідають цілям "шляхів солідарності". Це додатково до вже затвердженого фінансування від ЄІБ на модернізацію автомобільних та залізничних доріг.
Крім того, ЄІБ та Єврокомісія надають технічну експертизу Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - Загальна допомога для підтримки європейських регіональних проєктів) для підготовки транскордонних транспортних проєктів, які фінансуються в межах фонду CEF, до яких може бути залучено співфінансування ЄІБ.
Решту нададуть Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 300 млн євро у 2022-2023 роках на проєкти "шляхів солідарності". І Світовий банк - $100 млн на 2023 рік на ремонт залізничної та автодорожньої інфраструктури, пошкодженої війною.
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