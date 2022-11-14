Споживнастрої українців у жовтні погіршилися – дослідження

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у жовтні 2022 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 2,4 пункти та становить 83,6 п. Незначно зменшилися усі складові індикатора, крім Індексу очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року.

У жовтні 2022 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 83,6 п., що на 2,4 п. нижче за показник вересня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 42,4, що на 2,8 п. нжче за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 35,7, що на 1,3 п. нижче за показник у вересні;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 4,3 п. та встановився на позначці 49 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у серпні зменшився на 2,2 п. та складає 111 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,7 п., що на 6,4 п. нижче за рівень цього показника у вересні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 0,9 п. та складає 94,8 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 1,1 п. порівняно з минулим місяцем та складає 147,7 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 п. та складає 130,7 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,7 п. та складає 187,1 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 4,3 п. та складає 159,4 п.

«Хоча у жовтні можна спостерігати невелике погіршення за всіма показниками (на фоні атак росії на електроенергетичну інфраструктуру України та їхніх наслідків), воно не є статистично значущим. Відповідно, можна говорити про стабільність показників споживчих настроїв у жовтні порівняно до вересня 2022 року з тенденцією до погіршення. Настрої у листопаді, ймовірно, залежатимуть від того, наскільки Україна зможе адаптуватися та вирішити проблеми з електропостачанням та звісно ж від загального ходу війни.» - коментують аналітики Info Sapiens.



