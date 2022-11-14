Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 міс. зріс у 2,4 раза - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2022 року зросло у 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $5,419 млрд із $2,264 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-вереснем 2021 року скоротився на 31,4% - до $33,066 млрд, імпорт - на 23,7%, до $38,484 млрд.

Держстат уточнює, що у вересні цього року порівняно із серпнем сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% - до $3,8 млрд, імпорту - на 4,6%, до $4,444 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні-2022 було негативним і становило $0,643 млрд, тоді як у серпні-2022 воно також було негативним і становило $1,043 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-вересні 2022 року становив 0,86 (у січні-вересні-2021 - 0,96).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 227 країн світу.

