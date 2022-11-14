Фінансові новини
- |
- 14.11.22
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін України очікує в листопаді близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування і $3 млрд - у грудні - міністр
17:08 14.11.2022 |
Міністерство фінансів у листопаді очікує надходження близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування і близько $3 млрд на грудень, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу в Києві в понеділок.
"Якби це був місяць, умовно кажучи, вересень або жовтень, я сказав би, що ситуація в нас досить позитивна й оптимістична. Але оскільки грудень - останній місяць року і, як правило, грудневі витрати є найвищими та вищими за середньомісячні, тому, звісно, ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти і листопад, і грудень, і провести всі необхідні витрати й забезпечити фінансування дефіциту", - сказав він.
Говорячи про фінансування січня-березня 2023 року, Марченко повідомив, що ситуація ускладнюється тим, що на початку року менші податкові надходження при тому, що є питання прогнозованості зовнішньої допомоги.
"Але ми над цим працюємо, і вже заявлено EUR18 млрд (від ЄС), частину з них буде спрямована в першому кварталі на фінансування дефіциту бюджету. Багато питань, пов'язаних із складнощами військового характеру, ми їх вирішуємо, сподіваємося, що отримаємо позитивні результати", - зазначив глава Мінфіну.
Як повідомлялося, щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну й уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.
За даними Мінфіну, обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 26 жовтня становив $23,12 млрд, і ще $1 млрд - на відновлення, або сумарно 65% заявленої ними допомоги на загальну суму $36,96 млрд.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20
|Термін реалізації спільного з США та іншими країнами пілотного проекта з впровадження ММР в Україні складатиме 2-3 роки – глава Міненерго
|Зеленський приїхав до звільненого Херсона
|Ексголова «Укрексімбанку», якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна хоче відкрити свої сховища для стратегічних запасів газу ЄС - готується сертифікація
|Велика Британія надасть Україні перший транш на GBP5 млн для відновлення енергосистеми
|Споживнастрої українців у жовтні погіршилися – дослідження
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 міс. зріс у 2,4 раза - Держстат
|Глава Мінфіну очікує падіння ВВП України в 2022 р. орієнтовно на 33-35%.
|Мінфін України очікує в листопаді близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування і $3 млрд - у грудні - міністр
Бізнес
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами