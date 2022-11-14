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Товарообіг України за 10 місяців склав $81 мільярд: найбільше імпортували з Китаю
14:21 14.11.2022 |
За січень-жовтень 2022 року в Україну імпортували товарів на 44,1 млрд дол, а експортували - на 36,9 млрд дол.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Телеграмі.
"За 10 місяців 2022 року товарообіг склав $81 млрд. У січні - жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше імпортували до України з Китаю - $6,6 млрд, Польщі - $4,4 млрд та Німеччини - $3,7 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $5,7 млрд, Румунії - на $3 млрд, Туреччини - $2,4 млрд.
Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $12,3 млрд, паливно-енергетичні товари - $10,6 млрд та продукцію хімічної промисловості - $8 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $18,5 млрд, метали та вироби з них - $5,4 млрд та машини, устаткування та транспорт - $3,6 млрд.
Як повідомляв Укрінформ, за 9 місяців 2022 року товарообіг склав $72,3 млрд.
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