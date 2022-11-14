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АНАЛІТИКА

Фонд соцстраху спрямував потерпілим на виробництві та їхнім рідним майже ₴36 мільйонів

10:05 14.11.2022 |

Економіка

 

Фонд соціального страхування України (ФССУ) направив 11 листопада 35,8 млн грн виплат потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

Про це ФССУ повідомляє в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Фонд направив на щомісячні страхові виплати для потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей 31,17 млн грн, на страхові виплати на медичну і соціальну допомогу потерпілим на виробництві - 1,22 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Фондом направлено по 1,7 млн грн родинам медичної сестри з Хмельницької області та лікаря-стоматолога з Харківської області, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків.

Як повідомлялося, українським працівникам, що постраждали на роботі через російську агресію, та їхнім родинам з початку повномасштабного вторгнення рф призначено 19,3 млн грн страхових виплат.
 

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