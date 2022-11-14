У Польщі почали навчання з питань європейської інтеграції для українських держслужбовців

У Коледжі Європи в польському Натоліні було офіційно відкрито перший з дев'яти двомісячних навчальних циклів з питань європейської інтеграції для державних службовців центральних органів виконавчої влади України.

Про це йдеться в повідомленні Європейської служби зовнішніх справ, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Основною метою програми є підготовка до весни 2024 року 50 державних службовців України до майбутньої посиленої взаємодії з європейськими інституціями на шляху України до Європейського Союзу.

Навчання передбачає семінари для ознайомлення з особливостями європейської інтеграції, розвитком навичок ведення переговорів та наближення законодавства, аналізу професійного розвитку з експертами-наставниками, а також створення аналітичних документів на визначену тему за підтримки експертів-наставників і партнерів проєкту.

Окрім безпосередньо навчання, кожен учасник програми зможе здійснити три місцеві й одну міжнародну навчальну поїздку, пов'язану із певною темою європейської інтеграції, яка становить його професійний інтерес.

До Натоліна вже прибула перша група з п'яти українських держслужбовців, які представляють Національний банк, міністерство юстиції, міністерство енергетики, міністерство аграрної політики та продовольства, а також Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Навчальні курси реалізовуються в межах проєкту Natolin4Capacity Building, впровадження яко розпочалось у січні 2021 року й триватиме до червня 2024-го. Окрім навчання українських держслужбовців у Польщі, проєкт пропонує платформу електронного навчання з 16 курсами з європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.