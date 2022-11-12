В Україні запрацював е-кабінет надрокористувача

Подати заяву і пакет документів для отримання, продовження строку дії, внесення змін, розширення меж, переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами відтепер можна через електронний кабінет.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадра, передає Укрінформ.

«Набув чинності Порядок функціонування електронного кабінету надрокористувача, що затверджений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів. Це дозволяє розпочати його промислову експлуатацію», - йдеться в повідомленні.

Сервіс розміщено на Державному геологічному порталі.

Наголошується, що відтепер подання заяв і пакетів документів відбувається в електронній формі засобами електронної ідентифікації з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Так само в електронній формі через е-кабінет Міндовкілля надаватиме пропозиції щодо можливості надрокористування та відбуватиметься процедура погодження органів місцевого самоврядування.

Наразі функціонал е-кабінету дозволяє використовувати просунуту ГІС-систему, за допомогою якої в режимі онлайн можна перевірити контур заяви, що подається, на перетин з дійсними спеціальними дозволами, іншими поданими заявами, об'єктами природно-заповідного фонду, Державного земельного кадастру України і водними об'єктами. Використання ГІС-системи покликане зменшити кількість повернень документів надрокористувачам через наявність перетинів, а також надавати інформацію про земельні ділянки, що потрапляють у межі контуру заяви.

За словами голови установи Романа Опімаха, е-кабінет - це зручний сервіс, покликаний пришвидшити процес опрацювання поданих заяв та зменшити кількість повернення документів надрокористувачам через допущені ними технічні помилки. Його функціонал планується розширити.

Як повідомлялося, Держгеонадра та Європейський сировинний альянс (ERMA) запланували активізувати співпрацю для реалізації дорожньої карти до укладеного в 2021 році Меморандуму про стратегічне співробітництво між Україною і ЄС щодо розробки критичних видів корисних копалин. Зокрема, йдеться про організацію спільного заходу під егідою ERMA для бізнесу України, що шукає партнерів, фінансування, технологічну експертизу та навчальні курси для науковців.