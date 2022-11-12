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АНАЛІТИКА

Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї

22:34 11.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї: в Ізмаїлі, Рені та Усть-Дунайську. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"У чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їхньої пропускної спроможності. Сьогоднішнє рішення уряду спрямоване саме на це. Крім того, воно дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема, контроль та підтримку оголошених глибин", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, за останні пів року Україні вдалося збільшити вантажообіг цих портів у 50 разів - з 30 000 тонн на місяць до 1,7 млн тонн.

Завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів, Україна зможе наростити експорт і посилити економічну стабільність, вважає прем'єр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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