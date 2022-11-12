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Шмигаль: Кабмін схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях

22:05 11.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для підтримки приватного сектору та української економіки маємо рішення про запуск ще двох індустріальних парків. Це "Еко-смарт парк Галіт" на Львівщині, де на площі 19 гектарів буде створено понад тисячу робочих місць у сфері переробної промисловості. А на Тернопільщині буде створено Західноукраїнський промисловий Хаб, де також буде понад тисяча нових робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що влада продовжує створювати нові точки для відновлення країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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